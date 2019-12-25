На трассе P-23 иномарка насмерть сбила велосипедиста

53-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Во вторник, 8 августа, на 60-ом км + 680 м трассы Р-23 "Санкт-Петербург-Псков" случилась смертельная авария авария с участием велосипедиста. Об этом стало известно PiteTV.

Известно, что 42-летний житель Псковской области, управляя собственной Mazda Titan, двигался от Пскова в сторону Петербурга и наехал на двигавшегося в попутном направлении по обочине и совершавшего поворот налево 53-летнего мужчину на велосипеде.

В результате ДТП велосипедист от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Ранее мы сообщили о том, что на трассе P-23 в Лужском районе случилось смертельное ДТП с грузовиками.

Фото: Piter.TV