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На трассе P-23 иномарка насмерть сбила велосипедиста
Сегодня, 8:27
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На трассе P-23 иномарка насмерть сбила велосипедиста

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53-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Во вторник, 8 августа, на 60-ом км + 680 м трассы Р-23 "Санкт-Петербург-Псков" случилась смертельная авария авария с участием велосипедиста. Об этом стало известно PiteTV.

Известно, что 42-летний житель Псковской области, управляя собственной Mazda Titan, двигался от Пскова в сторону Петербурга и наехал на двигавшегося в попутном направлении по обочине и совершавшего поворот налево 53-летнего мужчину на велосипеде.

В результате ДТП велосипедист от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Ранее мы сообщили о том, что на трассе P-23 в Лужском районе случилось смертельное ДТП с грузовиками.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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