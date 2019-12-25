На трассе P-23 в Лужском районе случилось смертельное ДТП с грузовиками

На участке временно организовано реверсивное движение, в обе стороны стоят трёхкилометровые пробки.

На участке федеральной трассы Р-23 "Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь" в Лужском районе Ленобласти произошла смертельная авария. В результате оказалось затруднено движение вблизи н.п. Мшинская. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

ДТП случилось на 107 км дороги. Сигнал о лобовом столкновении большегруза и "Газели" поступил в 13:15. На место прибыли сотрудники скорой помощи, дорожных служб и МЧС. Жертвой стал 1 человек.

Обстоятельства произошедшего уточняются. На указанном участке временно организовано реверсивное движение, в обе стороны стоят трёхкилометровые пробки.

Ранее мы сообщили о том, что массовое ДТП на КАД привело к смерти одного человека.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"