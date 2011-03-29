Массовое ДТП на КАД привело к смерти одного человека

Ещё трое пострадали.

На 28-ом км КАД в районе посёлка Бугры произошла массовая авария. В результате 1 человек погиб, ещё трое пострадали. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

На участке трассы столкнулись 2 "Газели" и Chevrolet: один из большегрузов с иномаркой встали на дороге из-за лёгкого ДТП. Предполагается, что водитель второй "Газели", которая врезалась в них, уснул за рулём

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что большегруз насмерть задавил велосипедиста на Новочеркасском проспекте.

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