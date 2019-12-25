Большегруз насмерть задавил велосипедиста на Новочеркасском проспекте

Мужчину на велосипеде буквально занесло под кузов. Он скончался на месте от полученных травм.

Утром в пятницу, 4 июля, на Новочеркасском проспекте в Красногвардейском районе Северной столице случилось смертельное ДТП. Большегруз Mercedes сдавал назад и насмерть задавил проезжавшего рядом велосипедиста. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Авария случилась в 9:38 у дома №43. Мужчину на велосипеде буквально занесло под кузов. Он скончался на месте от полученных травм.

По факту произошедшего проходит полицейская проверка.

Ранее мы сообщили о том, что на КАД устранили последствия жесткого ДТП с перевернувшимся грузовиком.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком