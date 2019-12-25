Большегруз насмерть задавил велосипедиста на Новочеркасском проспекте

Утром в пятницу, 4 июля, на Новочеркасском проспекте в Красногвардейском районе Северной столице случилось смертельное ДТП. Большегруз Mercedes сдавал назад и насмерть задавил проезжавшего рядом велосипедиста. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Авария случилась в 9:38 у дома №43. Мужчину на велосипеде буквально занесло под кузов. Он скончался на месте от полученных травм.
По факту произошедшего проходит полицейская проверка.
Ранее мы сообщили о том, что на КАД устранили последствия жесткого ДТП с перевернувшимся грузовиком.
Фото: Telegram / Петербург с огоньком
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