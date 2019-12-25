На КАД устранили последствия жесткого ДТП с перевернувшимся грузовиком

К 7:30 3 августа движение на участке полностью восстановили.

Вечером в среду, 2 августа, на 81-ом км КАД произошла авария с участием легковушки и большегруза. Последствия столкновения удалось окончательно устранить только к утру . Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор Северо-Запад.

На месте ДТП работали представители МЧС, врачи скорой помощи и дорожные службы. Удалось установить, что к ДТП привело лопнувшее колесо грузовика, который пробил барьерное ограждение, опрокинулся и частично оказался на внешнем кольце трассы. В перевёрнутую фуру влетел легковой автомобиль, водитель грузовика пострадал.

ДТП сделало недоступным проезд по второй и третьей полосам на юго-западе КАД. Для перегрузки груза из опрокинувшейся машины на место прибыл другой грузовик. Сам автомобиль убрал с дороги кран большой грузоподъемности. К 7:30 3 августа движение на участке полностью восстановили.

Ранее мы сообщили о том, что в результате ДТП с "Газелями" на КАД погибла девушка.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"