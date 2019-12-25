В результате ДТП с "Газелями" на КАД погибла девушка

Возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 1 августа, на 24-ом км внутреннего кольца КАД произошло смертельное ДТП. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 20-летний водитель петербургской компании управлял корпоративной Газелью, и, двигаясь по КАД от пр. Энгельса к проспекту Культуры, наехал на стоящий в правой полосе из-за поломки Газель-Луидор с последующим наездом на вышедшего из машины водителя 1985 года рождения и на силовое ограждение.

В результате пассажирка корпоративного авто 2003 года рождения от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Водитель второй "Газели" доставлен в больницу с различными травмами в состоянии средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело. В отношении водителя компании избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы сообщили о том, что электросамокатчик на Дмитрия Устинова сбил 10-летнего пешехода.

Фото: Piter.TV