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Электросамокатчик на Дмитрия Устинова сбил 10-летнего пешехода
Сегодня, 10:58
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Электросамокатчик на Дмитрия Устинова сбил 10-летнего пешехода

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Мальчик с различными травмами находится в больнице.

Десятилетний мальчик пострадал после наезда на него электросамоката на улице Дмитрия Устинова. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию из больницы поступила телефонограмма. В ней говорилось, что к ним в средней степени тяжести поступил 10-летний мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, тупой травмой живота, ушибом левого плечевого сустава. Днём 30 июля д. 4 по улице Дмитрия Устинова мальчик был сбит электросамокатом. 

Заявок из службы 112 не поступало, в связи с этим ДТП сотрудниками ГИБДД не оформлено.

Недавно электросамокат и моноколесо столкнулись на Ленинском проспекте.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, элетросамокат
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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