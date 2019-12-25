Электросамокатчик на Дмитрия Устинова сбил 10-летнего пешехода

Мальчик с различными травмами находится в больнице.

Десятилетний мальчик пострадал после наезда на него электросамоката на улице Дмитрия Устинова. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию из больницы поступила телефонограмма. В ней говорилось, что к ним в средней степени тяжести поступил 10-летний мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, тупой травмой живота, ушибом левого плечевого сустава. Днём 30 июля д. 4 по улице Дмитрия Устинова мальчик был сбит электросамокатом.

Заявок из службы 112 не поступало, в связи с этим ДТП сотрудниками ГИБДД не оформлено.

Недавно электросамокат и моноколесо столкнулись на Ленинском проспекте.

Фото: Piter.tv