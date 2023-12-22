Шестеркин попытался забить "Вашингтону", но ему помешал Овечкин

Игра закончилась со счетом 3:1.

Российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин едва не стал автором гола в третьем матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, организованном против соперников из "Вашингтон Кэпиталз". Вратарь "синерубашечников" на последней минуте ледовой встречи при счете 3:1 в пользу его клуба совершил попытку отправить шайбу в ворота оппонентов. В этот момент ворота оказались пустыми. В результате Игорь Шестеркин принял шайбу после дальнего наброса от капитана и форварда из "Кэпиталз" Александра Овечкина, обработал ее и отбросил от своих ворот в сторону чужих. Однако шайба по случайности задела одного из игроков на поле, а затем Александр Овечкин поймал ее в средней зоне.

Игра завершилась победой "Рейнджерс" с итогом 3:1. Голки пер Игорь Шестеркин, совершивший в матче 27 сейвов, был признан первой звездой матча. В настоящее время ко манда из Нью-Йорка ведет в серии до четырех побед (3-0). Таким образом она находится в шаге от выхода во второй раунд плей-офф.

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Фото и видео: Telegram/ Сенча со льдом