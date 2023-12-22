Гол Ничушкина помог "Колорадо" обыграть "Виннипег" в матче Кубка Стэнли

Игра завершилась со счетом 6:2.

Представители "Колорадо Эвеланш" на домашней ледовой арене обыграли спортсменов из "Виннипег Джетс" в третьем матче 1/4 финала плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, организованной на площадке в городе Денвере, завершилась с результатом 6:2 (1:0, 0:2, 5:0) в пользу хозяев поля. Голы в ворота соперников забросили на 12, 43, 45, 49, 53 и 57 минутах Зак Паризе, Натан Маккиннон, российский форвард Валерий Ничушкин, Арттури Лехконен, Росс Колтон и Джонатан Тейвз. Со стороны "Виннипег" шайбы в ворота оппонентов забросили на 26 и 31 минтах Тайлер Тоффоли и Джош Моррисси.

Российский вратарь от "лавин" Александр Георгиев отразил 22 из 24 бросков по воротам клуба, а его сокомандник и соотечественник Яков Тренин не набрал очков в матче. Нападающий из "Виннипега" Владислав Наместников не запомнился зрителя результативными действиями. Форвард Валерий Ничушкин забросил свою шайбу в третьей встрече плей-офф подряд. его признали второй звездой матча.

Таким образом "Колорадо" вышел вперед в серии до четырех побед с "Виннипегом" - 2-1. Четвертая игра запланирована в Денвере на 28 апреля. Встреча состоится в в 21:30 вечера по московскому времени.

Передача Тарасенко помогла "Флориде" обыграть "Тампу".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET