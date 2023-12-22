Передача Тарасенко помогла "Флориде" обыграть "Тампу"

Счет в серии стал 3:0 в пользу "Флориды".

"Флорида" одержала победу над "Тампой" со счетом 5:3 в третьем матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Игра прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Нападающий "Флориды" Владимир Тарасенко помог своей команде добиться успеха. Россиянин отметился голевой передачей на Сэма Райнхарта, который забросил вторую шайбу. Счет в серии стал 3:0 в пользу "Флориды".

В нынешнем регулярном сезоне НХЛ Владимир Тарасенко провел 76 матчей и набрал 55 (23+32) очков.

Ранее мы сообщали, что две передачи Свечникова принесли "Каролине" победу над "Айлендерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET