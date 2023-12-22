Две передачи Свечникова принесли "Каролине" победу над "Айлендерс"

Форвард был признан первой звездой матча.

"Каролина" обыграла "Айлендерс" со счетом 3:2 в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли. Встреча прошла на "Ю-Би-Эс-Арене" в Элмонте.

Форвард "Каролины" Андрей Свечников был признан первой звездой матча. Россиянин отметился двумя голевыми передачами. Счет в серии стал 3:0 в пользу "Каролины".

В нынешнем плей-офф НХЛ Андрей Свечников провел два матча, забросил две шайбы и отдал две голевые передачи.

Ранее мы сообщали, что шайба Ничушкина помогла "Колорадо" одержать победу над "Виннипегом".

Видео: YouTube / SPORTSNET