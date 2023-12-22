Шайба Ничушкина помогла "Колорадо" одержать победу над "Виннипегом"

Счет в серии стал 1:1.

"Колорадо" добился победы над "Виннипегом" со счетом 5:2 во втором матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Игра прошла на арене "Канада Лайф-центр" в Виннипеге.

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин помог своей команде одержать победу. Россиянин стал автором пятой заброшенной шайбы в ворота хозяев. Счет в серии стал 1:1.

В регулярном сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел 54 матча и набрал 53 (28+25) очка.

Ранее мы сообщали, что шайба Тарасенко помогла "Флориде" обыграть "Тампу".

Видео: YouTube / SPORTSNET