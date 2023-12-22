Шайба Тарасенко помогла "Флориде" обыграть "Тампу"

"Флорида" обыграла "Тампу" в овертайме со счетом 3:2 во втором матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Встреча прошла на "Амерант Банк Арене" в Санрайзе.
Форвард "Флориды" Владимир Тарасенко принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей. Счет в серии стал 2:0 в пользу "Флориды".
В регулярном сезоне НХЛ Владимир Тарасенко провел 76 матчей и набрал 55 (23+32) очков.
Ранее мы сообщали, что передача Барбашева помогла "Вегасу" одержать победу над "Далласом".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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