Передача Барбашева помогла "Вегасу" одержать победу над "Далласом"

"Вегас" одержал победу над "Далласом" со счетом 4:3 в первом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Встреча прошла на арене "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе.
Нападающий "Вегаса" Иван Барбашев принял участие в победе своей команды. Россиянин отдал голевую передачу на Джонатана Маршессо, забросившего вторую шайбу в ворота хозяев. Счет в серии стал 1:0 в пользу "Вегаса".
В регулярном сезоне НХЛ Иван Барбашев провел 82 матча и набрал 45 (19+26) очков.
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Видео: YouTube / SPORTSNET
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