Передача Любушкина принесла "Торонто" победу над "Бостоном"

Защитник помог забросить третью шайбу в ворота хозяев.

"Торонто" обыграл "Бостон" со счетом 3:2 во втором матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Игра прошла на арене "Ти-Ди Гарден" в Бостоне.

Защитник "Торонто" Илья Любушкин принес победу своей команде. Россиянин отметился голевой передачей на Остона Мэттьюса, который забросил третью шайбу в ворота хозяев. Счет в серии стал 1:1.

В регулярном сезоне НХЛ Илья Любушкин провел 74 матча и набрал 8 (0+8) очков.

Ранее мы сообщали, что две передачи Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Айлендерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET