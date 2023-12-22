Две передачи Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Айлендерс"

Счет в серии стал 2:0 в пользу "Каролины".

"Каролина" одержала победу над "Айлендерс" со счетом 5:3 во втором матче первого круга Кубка Стэнли. Встреча прошла на "Пи-Эн-Си-Арене" в Роли.

Форвард "Каролины" Андрей Свечников принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился двумя голевыми передачами на Себастьяна Ахо и Джейка Гюнцеля. Счет в серии стал 2:0 в пользу "Каролины".

В регулярном сезоне НХЛ Евгений Кузнецов провел 63 матча и набрал 24 (8+16) очка.

Ранее мы сообщали, что "Виннипег" переиграл "Колорадо", Наместников отметился заброшенной шайбой.

Видео: YouTube / SPORTSNET