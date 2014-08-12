Шайба Мичкова помогла "Филадельфии" обыграть "Каролину"

"Филадельфия" одержала победу над "Каролиной" в серии буллитов со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Иксфинити Мобайл Арене" в Филадельфии.

Форвард "Филадельфии" Матвей Мичков был признан второй звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей. В серии буллитов хоккеист не смог реализовать свой бросок, но это не помешало команде одержать победу. "Филадельфия" гарантировала себе выход в плей-офф, набрав 96 очков и заняв восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

В нынешнем сезоне НХЛ Матвей Мичков провел в составе "Филадельфии" 80 матчей, забросил 19 шайб и отдал 29 голевых передач. Россиянин идет на пятом месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Кучерова принесли "Тампе" победу над "Детройтом".

