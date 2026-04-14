Гол и передача Кучерова принесли "Тампе" победу над "Детройтом"

"Тампа" обыграла "Детройт" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Бенчмарк Интернейшнл-Арене" в Тампе.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров был признан первой звездой матча. Россиянин забросил победную шайбу в овертайме, а также отметился голевой передачей на Джейка Гюнцеля. "Тампа" идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 106 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел в составе "Тампы" 75 матчей, забросил 44 шайбы и отдал 86 голевых передач. Россиянин идет на втором месте в общем списке бомбардиров чемпионата.

