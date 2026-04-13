Шайба Демидова помогла "Монреалю" одержать победу над "Айлендерс"

Россиянин набрал 62 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Монреаль" обыграл "Айлендерс" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ю-Би-Эс-Арене" в Элмонте.

Форвард "Монреаля" Иван Демидов принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота хозяев. По итогам поражения "Айлендерс" лишились шансов на выход в плей-офф. "Монреаль" идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 106 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Иван Демидов провел в составе "Монреаля" 81 матч, забросил 19 шайб и отдал 43 голевые передачи. Россиянин лидирует в рейтинге новичков чемпионата, опережая ближайшего преследователя на два очка.

Ранее мы сообщали, что передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Питтсбург".

