Передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Питтсбург"

"Вашингтон" одержал победу над "Питтсбургом" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин был признан первой звездой матча. Россиянин отметился голевой передачей на Коннора Макмайкла, забросившего третью шайбу в пустые ворота гостей. "Вашингтон" идет на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 93 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел в составе "Вашингтона" 81 матч, забросил 32 шайбы и отдал 31 голевую передачу. Россиянин лидирует среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Видео: YouTube / NHL