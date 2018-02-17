Дубль Капризова не помог "Миннесоте" уйти от поражения в матче с "Далласом"

"Миннесота" проиграла "Далласу" со счетом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе.

Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов был признан второй звездой матча. Россиянин забросил две шайбы в ворота хозяев, но это не помогло его команде уйти от поражения. "Миннесота" идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 102 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел в составе "Миннесоты" 77 матчей, забросил 45 шайб и отдал 44 голевые передачи. Россиянин идет на 12-м месте в гонке бомбардиров чемпионата.

Видео: YouTube / NHL