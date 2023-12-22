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"Виннипег" переиграл "Колорадо", Наместников отметился заброшенной шайбой

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Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей.

"Виннипег" добился победы над "Колорадо" со счетом 7:6 в первом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Встреча прошла на арене "Канада Лайф-центр" в Виннипеге.

Нападающий "Виннипега" Владислав Наместников помог своей команде одержать победу. Россиянин стал автором второй заброшенной шайбы в ворота гостей. Счет в серии стал 1:0 в пользу "Виннипега".

В нынешнем регулярном сезоне НХЛ Владислав Наместников провел 78 матчей и набрал 37 (11+26) очков.

Ранее мы сообщали, что передача Задорова помогла "Ванкуверу" обыграть "Нэшвилл".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: владислав наместников, кубок стэнли, национальная хоккейная лига, хк виннипег джетс, хк колорадо эвеланш
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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