Передача Задорова помогла "Ванкуверу" обыграть "Нэшвилл"

Защитник принял участие в первой шайбе в ворота гостей.

"Ванкувер" обыграл "Нэшвилл" со счетом 4:2 в первом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Игра прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

Защитник "Ванкувера" Никита Задоров помог своей команде одержать победу. Россиянин отметился голевой передачей на Элиаса Линдхольма, который забросил первую шайбу в ворота гостей. Счет в серии стал 1:0 в пользу "Ванкувера".

В нынешнем регулярном сезоне НХЛ Никита Задоров провел 75 матчей и набрал 20 (6+14) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Панарина помогла "Рейнджерс" одержать победу над "Вашингтоном".

Видео: YouTube / SPORTSNET