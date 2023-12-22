Шайба Панарина помогла "Рейнджерс" одержать победу над "Вашингтоном"

Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей.

"Рейнджерс" обыграли "Вашингтон" со счетом 4:1 в первом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей. Счет в серии стал 1:0 в пользу "Рейнджерс".

В нынешнем регулярном сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 82 матча и набрал 120 (49+71) очков.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Кузнецова помогли "Каролине" обыграть "Айлендерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET