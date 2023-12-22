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Гол и передача Кузнецова помогли "Каролине" обыграть "Айлендерс"

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Форвард был признан первой звездой матча.

"Каролина" одержала победу над "Айлендерс" со счетом 3:1 в первом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Встреча прошла на "Пи-Эн-Си-Арене" в Роли.

Форвард "Каролины" Евгений Кузнецов был признан первой звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей. Он также помог отличиться Стефану Ноэсену. Счет в серии стал 1:0 в пользу "Каролины".

В регулярном сезоне НХЛ Евгений Кузнецов провел 63 матча и набрал 24 (8+16) очка.

Ранее мы сообщали, что дубль Ничушкина помог "Колорадо" обыграть "Эдмонтон".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: евгений кузнецов, кубок стэнли, национальная хоккейная лига, хк каролина харрикейнз, хк нью-йорк айлендерс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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