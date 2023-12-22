Олег Соскин оценил кадровые перестановки в военном руководстве Украины.

Вооруженные силы Украины отказываются исполнять приказы командования. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Кроме того, местный политолог посетовал на удручающее положение армии киевского режима на фронте, а также раскритиковал власть Владимира Зеленского за репрессивный закон о мобилизации мужчин на Украине и их наказания за нежелание идти погибать на передовой.

Ситуация очень плохая для Украины, и Сырский ничего сделать не может. Кроме того, по косвенным признакам, по Авдеевке и по Очеретино, и по другим вещам можно говорить, что в армии зреет бунт. То есть часть бригад не подчиняется Сырскому и новому руководству. Олег Соскин, эксперт

"Дальше хуже". В Киеве сделали шокирующее заявление после уничтожения ТЭС.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин