На Северном проспекте полыхала шестикомнатная квартира

Бороться с огнем прибыли 13 спасателей и три спецмашины. Из опасной зоны эвакуировали два человека.

В Выборгском районе сегодня, 27 апреля, произошел пожар. На Северном проспекте в доме № 6, корпус 3, вспыхнуло пламя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:45. В шестикомнатной квартире пламя охватило 10 "квадратов".

Бороться с огнем прибыли 13 спасателей и три спецмашины. Из опасной зоны эвакуировали два человека. Через 25 минут пожар потушили.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv