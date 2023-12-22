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На Северном проспекте полыхала шестикомнатная квартира
Сегодня, 14:44
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На Северном проспекте полыхала шестикомнатная квартира

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Бороться с огнем прибыли 13 спасателей и три спецмашины. Из опасной зоны эвакуировали два человека.

В Выборгском районе сегодня, 27 апреля, произошел пожар. На Северном проспекте в доме № 6, корпус 3, вспыхнуло пламя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:45. В шестикомнатной квартире пламя охватило 10 "квадратов". 

Бороться с огнем прибыли 13 спасателей и три спецмашины. Из опасной зоны эвакуировали два человека. Через 25 минут пожар потушили. 

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар в квартире, северный проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Картина дня,

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