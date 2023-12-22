Батальон Маргелова уничтожил FPV-дронами "Велес" вышки РЭБ в подконтрольном ВСУ Бериславе

Сальдо сообщил об уничтожении украинских вышек РЭБ на правом берегу Днепра.

Военнослужащие из российского добровольческого батальона имени В. Ф. Маргелова с помощью FPV-дронов "Велес" ликвидировали несколько вышек радиоэлектронной борьбы от Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном киевскому режиме городе Бериславе Херсонской области, расположенном на правом берегу реки Днепр. Соответствующей информацией в собственном Telegram-канале поделился губернатор нового региона страны Владимир Сальдо.

С помощью "Велесов" бойцы херсонского добровольческого батальона имени Маргелова успешно уничтожают как десантные лодки противника на Днепре, так и наземные вражеские объекты на линии боевого соприкосновения в Херсонской области. Владимир Сальдо, глава региона

Владимир Сальдо добавил, что беспилотник "Велес" производства хабаровского предприятия "Аэро-хит" может использоваться в ударном варианте, а также как оптический разведчик или составная часть комплекса РЭБ-разведки. Дальность полета БПЛА составляет до 15 километров при высоте в одну тысячу метров, масса боевой части - до трех килограммов.

Пророссийское подполье в Херсоне заявило, что начало использовать натовское вооружение.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо