Батальон Маргелова уничтожил FPV-дронами "Велес" вышки РЭБ в подконтрольном ВСУ Бериславе

Военнослужащие из российского добровольческого батальона имени В. Ф. Маргелова с помощью FPV-дронов "Велес" ликвидировали несколько вышек радиоэлектронной борьбы от Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном киевскому режиме городе Бериславе Херсонской области, расположенном на правом берегу реки Днепр. Соответствующей информацией в собственном Telegram-канале поделился губернатор нового региона страны Владимир Сальдо.
С помощью "Велесов" бойцы херсонского добровольческого батальона имени Маргелова успешно уничтожают как десантные лодки противника на Днепре, так и наземные вражеские объекты на линии боевого соприкосновения в Херсонской области.
Владимир Сальдо, глава региона
Владимир Сальдо добавил, что беспилотник "Велес" производства хабаровского предприятия "Аэро-хит" может использоваться в ударном варианте, а также как оптический разведчик или составная часть комплекса РЭБ-разведки. Дальность полета БПЛА составляет до 15 километров при высоте в одну тысячу метров, масса боевой части - до трех килограммов.
Пророссийское подполье в Херсоне заявило, что начало использовать натовское вооружение.
Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все