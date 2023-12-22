Пророссийское подполье в Херсоне заявило, что начало использовать натовское вооружение

Владимир Сальдо разместил видеозапись с заявлением херсонского подпольщика.

Пророссийские подпольщики в городе Херсоне, благодаря собственным соратникам, служащим в рядах Вооруженных сил Украины, теперь могут использоваться вооружение натовского образца. В официальном заявлении движения сопротивления киевскому режим "Русский Херсон" говорится о том, что стрелковое вооружение и гранатометы будут применяться для боевой работы. Обращение одного из местных подпольщиков опубликовал в своем Telegram-канале губернатор нового региона страны (Херсонской области) Владимир Сальдо.

Теперь у нас есть возможность использовать натовское оружие с пользой для нашего общего дела по уничтожению боевиков. Благодаря нашим людям в рядах ВСУ... они обеспечивают нас боекомплектом, который мы будем применять для помощи российским наступающим войскам. заявление местного подполья

Трое украинских солдат переплыли Днепр и сдались в плен.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо