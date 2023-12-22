Трое украинских солдат переплыли Днепр и сдались в плен

Три солдата от Вооруженных сил Украины переплыли реку Днепр и сдались в плен российским военнослужащим. Соответствующее заявление сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо через собственный Telegram-канал. Известно, что инцидент произошел утром 17 апреля. Дополнительно чиновник из нового региона страны опубликовала в социальных сетях видеозапись с указанным моментом.
О намерениях они сообщили нашему командованию заранее, все было скоординировано и прошло успешно. Теперь они выживут и после победы России в СВО спокойно вернутся к своим семьям.
Владимир Сальдо, глава региона
Владимир Сальдо призвал украинских солдат не умирать за режим Владимира Зеленского и писать в соответствующий чат-бот для того, чтобы сдаться в плен.
Сальдо сообщил об уничтожении позиций ВСУ по наводке подпольщиков.
Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо
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