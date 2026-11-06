Уполномоченный по правам человека в России раскрыла темы, которые поднимались в ходе ее рабочего визита в вашингтонскую администрацию.

Уполномоченный по правам человека на российской территории Яна Лантратова сообщила, что на официальной встрече с первой леди США Меланьей Трамп в Белом доме российские представители обсудили важность гуманитарной миссии в Алешках. Соответствующее заявление сделала профильный омбудсмен через собственный аккаунт в социальных сетях. Она пояснила, что на мероприятии также находилась украинская делегация.

Говорили о гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. Поблагодарили первую леди за помощь в организации этого мероприятия и говорили о том, что эта миссия очень важная и нужная для людей. Яна Лантратова, омбудсмен РФ

Напомним, что населенный пункт Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного Вооруженным силам Украины города Херсона. Из-за действий армии киевского режима в городе сложилась сложная гуманитарная ситуация. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнял ранее, что координирующая роль по организации гуманитарной миссии в Алешках принадлежит первой леди США Мелании Трамп.

Лантратова проверит информацию о возможном закрытии роддома №13 в Петербурге.

Фото и видео: Telegram / Яна Лантратова