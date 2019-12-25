Лантратова проверит информацию о возможном закрытии роддома №13 в Петербурге

Закрытие роддома для женщин с болезнями сердца в Петербурге взяли на контроль.

Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова взяла на контроль ситуацию с возможным закрытием роддома №13 в Петербурге. Это единственное профильное учреждение в городе для беременных и рожениц с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом омбудсмен сообщила в своем канале в Max.

Лантратова рассказала, что узнала о возможном закрытии роддома из публикаций в СМИ. По ее словам, жительницы Петербурга опасаются потерять возможность получать специализированную медицинскую помощь.

Вместе с уполномоченной по правам человека в Петербурге Светланой Агапитовой Лантратова направила запрос в городской Комитет по здравоохранению. Ведомство попросили проверить появившуюся информацию. Омбудсмены намерены выяснить обстоятельства ситуации.

Лантратова: время ожидания приема участкового врача не должно превышать 24 часов.

Фото: Макс / Яна Лантратова