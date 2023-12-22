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Сальдо сообщил об уничтожении позиций ВСУ по наводке подпольщиков

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Подпольщики помогли уничтожить объекты ВСУ.

Артиллерийская установка и группа Вооруженных сил Украины по управлению беспилотниками ликвидированы на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал губернатор нового региона России Владимир Сальдо. Чиновник пояснил подписчикам, что боевая задача была выполнена по наводке от местных подпольщиков.

Подпольщики передали координаты в районе Токаревки, после чего она была уничтожена. Более того, с помощью данных организации "Русский Херсон" наша армия нанесла точный удар по группе операторов БПЛА противника.

Владимир Сальдо, глава Херсонщины

Глава Херсонской области отметил, что в организации сопротивления пообещали сделать все возможное для того, чтобы приблизить "освобождение русских земель от нечисти".

Под Херсоном мирные жители помогли уничтожить боевиков ВСУ.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо

Теги: владимир сальдо, всу, новые регионы, подполье, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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