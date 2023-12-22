Под Херсоном мирные жители помогли уничтожить боевиков ВСУ

Владимир Сальдо рассказал о работе подполья в регионе.

На территории города Херсон ликвидированы боевики, терроризирующие мирных жителей Левобережья реки Днепр. Соответствующей информацией с подписчиками в собственном Telegram-канале поделился глава нового российского региона Владимир Сальдо. Он пояснил, что удары возмездия нашли группы управления беспилотников ВСУ, размещенные в населенных пунктах Ивановка и Антоновка. Военнослужащие устранили мобильный миномет в Токаревке и радиолокационную станцию противника, находившиеся в селе Ветровое.

Все эти инструменты террора предназначались для кровавых атак на мирные, социальные объекты, в том числе избирательные участки, левого берега Днепра Херсонской области. Владимир Сальдо, глава Херсонщины

Один из представителей организации сопротивления "Русский Херсон" подчеркнул, что в выполнении задания помогло местное население и подполье. Он пояснил, что люди на правом берегу Днепра ежедневно трудятся для сохранения жизней гражданских лиц.

Сальдо сообщил об уничтожении в Херсоне прикомандированных сотрудников СБУ.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо