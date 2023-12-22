Глава Херсонской области отметил, что местные бойцы противостоят ВСУ.

Российские подпольщики уничтожили в городе Херсоне прикомандированных из Киева сотрудников Службы безопасности Украины. Соответствующее заявление сделал губернатор нового региона страны Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Чиновник объявил о том, что одной из задач организации остается ликвидирование военнослужащих ВСУ. Местный житель отметил, что ситуацию надо понимать правильно, так как солдаты противника в административном центре не просто творят беспредел, а ставят бесчеловечный эксперимент над населением. По мнению подпольщика, каждая успешная для России диверсия помогает сберечь семьи херсонцев.

В Херсоне продолжается насильственная мобилизация и террор мирных жителей. Но наши люди в подполье смогли определить адреса проживания сотрудников ТЦК. Владимир Сальдо, глава Херсонщины

Первая пленная женщина-боец ВСУ рассказала о спасении.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо