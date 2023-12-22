Первая пленная женщина-боец ВСУ рассказала о спасении

Женщина объяснила, как оказалась в Крымках.

Украинская военнослужащая, которая оказалась первой женщиной-бойцом, попавшей в плен к российским войскам, рассказала журналистам о том, как попала в армию киевского режима и о с воем спасении после того, как солдаты бросили ее на поле боя. Ролик опубликовал в собственном Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо со ссылкой на "Херсонский вестник". Он пояснил, что речь идет о помощи женщине под Крынками в декабре 2023 года. Тогда стало известно о том, что военнослужащие заметили с дрона момент, когда пострадавшая подавала знак рукой. Затем ее эвакуировали с территории российские морпехи и десантники. Они оказали военнослужащей медицинскую помощь и забрали с собой. Позже украинка пояснила, что по позициям сработала артиллерия, ранившая ее командира. Еще трое солдат погибли.

Я начала "отключаться", запросила эвакуацию ВСУ, мне отказали... украинская военнослужащая

Женщина объяснила, что ее муж пропал на фронте и из-за этого статуса она не получала государственные льготы. Украинка не могла в одиночку растить одной троих детей без денежных средств. В результате ей пришлось вступить в ряды ВСУ. Она прошла обучение в городе Николаеве, а затем отправилась на фронт. Командование направило ее в самую горячую и опасную точку СВО - в Крынки.

МО РФ сообщило о сдаче в плен двух военных ВСУ на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Telegram /Владимир Сальдо