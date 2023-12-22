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МО РФ сообщило о сдаче в плен двух военных ВСУ на краснолиманском направлении

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Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские подразделения "Центральной" группировки войск на краснолиманском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции  взяли в плен двух военнослужащих Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 7 февраля сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер добавил, что огневое поражение нанесено по 60 районам противника, в которых сосредоточены живая сила и огневые средства ВСУ, а также удары совершены по четырем опорным пунктам и более чем по 40 позициям полевой артиллерии, размещенных около Ямполовки, Григоровки, Червоной Дибровы и Кировска.  За минувший день ВСУ лилишись до 250 человек личного состава.

В районе Торского участка грамотными действиями подразделений группировки при поддержке огня артиллерии нанесено огневое поражение штурмовым группам 60-й механизированной бригады ВСУ.

Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

 

Минобороны: российские войска отразили семь атак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: александр савчук, всу, краснолиманское направление, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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