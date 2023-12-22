Минобороны: российские войска отразили семь атак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

Потери противника составили до 130 человек живой силы.

Вооруженные силы России отразили семь атак штурмовых групп украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил старший офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин.

Атаки штурмовых групп трех бригад противника были отражены во взаимодействии с артиллерией в районах населенных пунктов Синьковка, Терны и Житловка. Кроме того, российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили минометный расчет в районе Надия. Потери ВСУ составили до 130 человек живой силы, два пикапа, минометный расчет, пункт боепитания и один беспилотный летательный аппарат.

Ранее в Минобороны сообщили, что расчеты минометов "Василек" и пушек "Рапира" отточили навыки в тыловой зоне СВО.

Видео: Минобороны России