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Минобороны: российские войска отразили семь атак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

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Потери противника составили до 130 человек живой силы.

Вооруженные силы России отразили семь атак штурмовых групп украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил старший офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин.

Атаки штурмовых групп трех бригад противника были отражены во взаимодействии с артиллерией в районах населенных пунктов Синьковка, Терны и Житловка. Кроме того, российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили минометный расчет в районе Надия. Потери ВСУ составили до 130 человек живой силы, два пикапа, минометный расчет, пункт боепитания и один беспилотный летательный аппарат.

Ранее в Минобороны сообщили, что расчеты минометов "Василек" и пушек "Рапира" отточили навыки в тыловой зоне СВО.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, купянское направление, минобороны россии, штурмовые группы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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