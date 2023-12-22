Минобороны: расчеты минометов "Василек" и пушек "Рапира" отточили навыки в тыловой зоне СВО

Дополнительное обучение на полигоне артиллеристы проходят в перерывах между боевыми действиями.

Расчеты минометов "Василек" и пушек "Рапира" группировки войск "Восток" отточили навыки в тыловой зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Российские артиллеристы провели занятия по боевой подготовке и слаживанию. Расчет выполнял боевые действия короткими сериями, после чего укрывался в лесополосе. Отмечается. что миномет "Василек" обладает высокой скорострельностью и имеет высокую точность стрельбы. "Рапира" же предназначена для борьбы с бронированной техникой противника. В военном ведомстве отметили, что дополнительное обучение на полигоне бойцы проходят в перерывах между боевыми действиями.

Ранее в Минобороны сообщили, что на Краснолиманском направлении поражено 120 целей.

Видео: Минобороны России