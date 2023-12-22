На проспекте Солидарности загорелся трамвай

На крыше трамвая, в котором не было пассажиров, обгорел ящик с электрооборудованием.

У дома 11 по проспекту Солидарности в Невском районе вечером 27 апреля загорелся трамвай. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о пожаре поступила на пульт спасателей в 17:48. На крыше трамвая, в котором не было пассажиров, обгорел ящик с электрооборудованием. К 18:05 огонь ликвидировали.

Пострадавших нет. Тушили пожар 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. Кроме того, судя по видео, размещенным очевидцами в социальных сетях, на месте происшествия работали полицейские.

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