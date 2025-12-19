Стали известны подробности пожара на Солидарности с пострадавшей пенсионеркой

Женщину госпитализировали в больницу с признаками отравления угарным газом.

Росгвардейцы в Невском районе организовали эвакуацию жильцов из дома, где произошел пожар. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Накануне полыхала "однушка" на 12-м этаже на проспекте Солидарности. Из здания были выведены 20 человек, пострадала 80-летняя пенсионерка. Ее госпитализировали в больницу с признаками отравления угарным газом.

Когда 15 спасателей МЧС и три единицы техники ликвидировали огонь, сотрудники вневедомственной охраны вернулись на маршрут патрулирования.

