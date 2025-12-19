  1. Главная
Стали известны подробности пожара на Солидарности с пострадавшей пенсионеркой
Сегодня, 8:58
Стали известны подробности пожара на Солидарности с пострадавшей пенсионеркой

Женщину госпитализировали в больницу с признаками отравления угарным газом.

Росгвардейцы в Невском районе организовали эвакуацию жильцов из дома, где произошел пожар. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Накануне полыхала "однушка" на 12-м этаже на проспекте Солидарности. Из здания были выведены 20 человек, пострадала 80-летняя пенсионерка. Ее госпитализировали в больницу с признаками отравления угарным газом. 

Когда 15 спасателей МЧС и три единицы техники ликвидировали огонь, сотрудники вневедомственной охраны вернулись на маршрут патрулирования. 

Ранее на Piter.TV: огонь охватил 800 "квадратов" ангара во Всеволожском районе. 

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

