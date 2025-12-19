Огонь охватил 800 "квадратов" ангара во Всеволожском районе

Сообщений о жертвах или пострадавших в происшествии не поступало.

Вечером среды, 14 января, приблизительно в 20:50, на территории производственной площадки "Соржа-Старая" во Всеволожском районе Ленобласти произошел крупный пожар. Возгоранию подвергся одноэтажный металлический ангар площадью 20 на 40 метров, сообщила пресс-служба Леноблпожспаса.

Помимо ангара, огонь распространился на расположенный поблизости автобус. Для ликвидации чрезвычайной ситуации незамедлительно прибыли подразделения пожарной охраны Всеволожского района Ленобласпаса. Согласно сообщению пресс-службы службы У МЧС РФ по региону, пожарные смогли своевременно ограничить распространение огня и вскоре полностью ликвидировали очаг возгорания.

Затем последовал этап расчистки конструкции сгоревших помещений и тушение оставшихся участков. Причины возникновения пожара пока уточняются специалистами, сообщений о жертвах или пострадавших в происшествии не поступало.

Фото и видео: пресс-служба Леноблпожспаса