На Центральной улице горел жилой дом с мансардой

Утром 13 января в Приморском районе Петербурга вспыхнул пожар в одном из частных домов. Сообщение о происшествии на Центральной улице, д. 10, поступило в экстренные службы в 10:19, сообщает региональное управление МЧС.

Загорелся одноэтажный жилой дом с мансардой общей площадью около 48 кв.м. Благодаря оперативной работе сотрудников пожарной охраны пламя удалось быстро локализовать и полностью потушить к 11:38. В ликвидации возгорания участвовали 15 спасателей.

Сообщений о пострадавших в результате происшествия не поступало.

Фото: Piter.TV