На Херсонской сгорел автомобиль "Пежо"

Иномарку удалось потушить за 26 минут. Никто не пострадал.

В Центральном районе сегодня, 27 апреля, произошел пожар. На Херсонской улице у дома № 15 загорелась иномарка "Пежо". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Очевидцы передали информацию о пожаре в 16:19. Известно, что в машине горел салон. Спасать автомобиль от огня прибыли 10 пожарных и две спецмашины.

Иномарку удалось потушить за 26 минут. Никто не пострадал, передали в МЧС.

В субботу в городе на Неве произошло несколько пожаров. На Пролетарской улице произошел пожар в трехкомнатной квартире, на Северном проспекте полыхала шестикомнатная квартира, на улице Шевченко из горящей квартиры эвакуировали пять человек, а во время ночного пожара на Загребском бульваре пострадали два человека.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv





