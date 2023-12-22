На Херсонской сгорел автомобиль "Пежо"

В Центральном районе сегодня, 27 апреля, произошел пожар. На Херсонской улице у дома № 15 загорелась иномарка "Пежо". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Очевидцы передали информацию о пожаре в 16:19. Известно, что в машине горел салон. Спасать автомобиль от огня прибыли 10 пожарных и две спецмашины.
Иномарку удалось потушить за 26 минут. Никто не пострадал, передали в МЧС.
В субботу в городе на Неве произошло несколько пожаров. На Пролетарской улице произошел пожар в трехкомнатной квартире, на Северном проспекте полыхала шестикомнатная квартира, на улице Шевченко из горящей квартиры эвакуировали пять человек, а во время ночного пожара на Загребском бульваре пострадали два человека.
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Фото: Piter.tv
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