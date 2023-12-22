На Пролетарской улице произошел пожар в трехкомнатной квартире

В Колпино на Пролетарской улице в доме 11 вспыхнуло пламя. В трехкомнатной квартире пламя охватило два квадратных метра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:24. Бороться с огнем прибыли две спецмашины и 10 человек личного состава МЧС.
Пламя удалось потушить к 15:02. Во время пожара никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что на Северном проспекте полыхала шестикомнатная квартира.
Фото: Piter.tv
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