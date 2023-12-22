На Пролетарской улице произошел пожар в трехкомнатной квартире

Пожарные боролись с огнем в течение 38 минут.

В Колпино на Пролетарской улице в доме 11 вспыхнуло пламя. В трехкомнатной квартире пламя охватило два квадратных метра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:24. Бороться с огнем прибыли две спецмашины и 10 человек личного состава МЧС.

Пламя удалось потушить к 15:02. Во время пожара никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Северном проспекте полыхала шестикомнатная квартира.

Фото: Piter.tv



