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На Пролетарской улице произошел пожар в трехкомнатной квартире
Сегодня, 15:17
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На Пролетарской улице произошел пожар в трехкомнатной квартире

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Пожарные боролись с огнем в течение 38 минут.

В Колпино на Пролетарской улице в доме 11 вспыхнуло пламя. В трехкомнатной квартире пламя охватило два квадратных метра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:24. Бороться с огнем прибыли две спецмашины и 10 человек личного состава МЧС. 

Пламя удалось потушить к 15:02. Во время пожара никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Северном проспекте полыхала шестикомнатная квартира.

Фото: Piter.tv 
 
 

Теги: пожар в трехкомнатной квартире, пролетарская улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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