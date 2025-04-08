Трое подозреваемых были задержаны в первых числах апреля.

Полицейские задержали дагестанца, прятавшегося на базе отдыха после конфликта со стрельбой в Колпино. Подробностями инцидента поделились в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 2 апреля после конфликта со стрельбой у дома 36 по Пролетарской улице в Колпино в полицию были доставлены двое уроженцев Дагестана (40 и 36 лет), у одного из которых был изъят травмат с патронами. Полицейским следствием было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Позднее был задержан еще один участник инцидента – 38-летний уроженец Чечни, проживающий в Петербурге. В ночь на 8 апреля оперативники установили местонахождение и задержали четвертого участника инцидента. Все эти дни 41-летний дагестанец прятался на базе отдыха во Всеволожском районе. В ближайшее время мужчина будет передан следователям.

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Видео: МВД по Петербургу и Ленобласти