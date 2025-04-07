В деревне Липная Горка пьяный мужчина подозревается в убийстве 4 человек, в том числе сына

В ходе допроса злоумышленник сознался в содеянном.

В Ленинградской области продолжается расследование уголовных дел в отношении 57-летнего мужчины по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Об этом сообщили в СК России по Ленинградской области.

Мужчина подозревается в убийстве четырех лиц и покушении на убийство. Следствием установлено, что в ночь с 5 на 6 апреля подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в деревне Липная Горка, используя ружье, совершил убийство четырех человек, в том числе собственного сына, и покушение на убийство еще одного жителя деревни.

Следственными органами по Ленинградской области злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В ходе допроса злоумышленник сознался в содеянном. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Накануне вечером было обнаружено тело четвертого мужчины и собаки. Они находились в 200-300 метрах от дома, где проживал подозреваемый в убийстве.

Видео: СК по Ленобласти