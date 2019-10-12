В деревне под Тихвином застрелили трёх человек

Ещё на одного человека было совершено покушение.

Следственным отделом по городу Тихвину СУ СК России по Ленинградской области возбуждены уголовные дела в отношении 57-летнего мужчины по факту убийства трех человек и покушения на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ и п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, в ночь с 5 на 6 апреля 2025 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме в деревне Липная Горка Тихвинского района, из-за возникшей личной неприязни совершил убийство троих мужчин и покушение на убийство ещё одного местного жителя с применением ружья. Трое потерпевших скончались на месте происшествия, четвёртый был госпитализирован.

После совершения преступления злоумышленник скрылся в своём доме, где был задержан сотрудниками СОБР "Гранит" ГУ Росгвардии.

В настоящее время подозреваемый задержан и допрашивается. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, и следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Видео: Следственный комитет России по Ленинградской области