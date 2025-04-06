Три частных дома сгорели в Мурино

О пострадавших не сообщается.

Сегодня, 6 апреля 2025 года, в 03:52 поступило сообщение о пожаре в городе Мурино на улице Садовая. На место происшествия оперативно прибыли дежурные смены 94 пожарно-спасательной части, 147 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области и 16 пожарно-спасательной части Санкт-Петербурга.

В результате пожара огнём были охвачены частные дома и хозяйственные постройки общей площадью 187 квадратных метров. Благодаря слаженной работе пожарных в 05:30 пожар был полностью ликвидирован.

Информация о пострадавших в результате пожара не поступала. Дознание по факту пожара проводит отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района.

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