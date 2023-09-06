Лазурный автобус сгорел на Васильевском острове

Причины пожара выясняются.

В субботу, 5 апреля, в 14:50 спасатели получили сигнал о возгорании в рейсовом автобусе на территории Василеостровского района Санкт-Петербурга. Пожар охватил транспортное средство целиком.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС, задействовав две единицы специализированной техники и десять сотрудников службы спасения. Благодаря слаженным действиям пожарных огонь удалось локализовать и полностью потушить уже через 29 минут — в 15:19.

К счастью, информация о пострадавших не поступала. Причины пожара уточняются. Специалисты проводят проверку всех обстоятельств инцидента.

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Фото: Telegram-канал "Дорожный инспектор"