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Лазурный автобус сгорел на Васильевском острове
Сегодня, 15:40
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Лазурный автобус сгорел на Васильевском острове

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Причины пожара выясняются.

В субботу, 5 апреля, в 14:50 спасатели получили сигнал о возгорании в рейсовом автобусе на территории Василеостровского района Санкт-Петербурга. Пожар охватил транспортное средство целиком.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС, задействовав две единицы специализированной техники и десять сотрудников службы спасения. Благодаря слаженным действиям пожарных огонь удалось локализовать и полностью потушить уже через 29 минут — в 15:19.

К счастью, информация о пострадавших не поступала. Причины пожара уточняются. Специалисты проводят проверку всех обстоятельств инцидента.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербургский геймер лишился "золотого инвентаря" в Counter-Strike на 1,5 млн рублей.

Фото: Telegram-канал "Дорожный инспектор"

Теги: загорелся автобус, загорелся лазурный автобус, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб, Картина дня,

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